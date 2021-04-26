Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 15.00'te başlaması planlanan üçüncü duruşmada savcının esas hakkında mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan Melek İ. hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek
Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek
Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek
Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Fatih Terim Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:02:29. #1.16#

title