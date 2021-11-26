ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI - Haberler
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ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'da annesinin yanındaki küçük çocuk okul servisinin altında kaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'da annesinin yanındaki küçük çocuk okul servisinin altında kaldı. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.

Olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta yaşandı. Okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle ilerleyen küçük bir çocuğa çarptı. Minibüsün altında sürüklenen çocuk, ağır yaralandı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KÜÇÜK ÇOCUK OKUL SERVİSİNİN ALTINDA KALDI

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