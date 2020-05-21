ERZURUM Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor

Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyorERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi.

21.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:19

Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi. Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu. ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 5- 6 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini bildirdi. Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılabileceğini vurgulayan Memiş, 300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz dedi.

TAMAMEN DOĞAYA UYGUN YAPILACAK

Peri bacalarında yapılan inşaatla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da cevap veren Vali Memiş, Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin, sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil, burası sit alanında değil. Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları, biz bunları tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz diye konuştu.

ŞELALEDE 500 BİN TURİST HEDEFLİYORUZ

Uzundere İlçesi'ndeki Tortum Gölü ve Şelalesini de gezen Vali Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan(TKDK) sağlanan 650 bin lira hibe krediyle inşaatı devam eden tesislerin son durumu hakkında bilgi aldı. Erzurum turizminin gözbebeği şelaledeki tesislerin standartların çok altında olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi Burada birinci sınıf restoran ve birinci sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. Merdivenleri komple yeniliyoruz. Led aydınlatma ve ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için koruma kurullarından izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak. Çalışmaların Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yılda en az 500 bin turist beklediklerini ifade etti. En az 500 ile bin arasında da istihdam sağlanacağı bilgisini veren Vali Memiş, İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. İnsanların karnını doyuracağız. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak. Yemek yapacak, çay yapacak. İnsanlara hizmet edecekler. Burası dünyanın 4'üncü büyük şelalesi. Ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecekler. Burada gezecekler. Erzurum'da keyifle gezecekler, Erzurum'un tanıtılmasına Erzurum'un kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Tortum ilçesindeki yüzen adalarda da incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, yolun asfaltlandığını bölgeye doğal bir park inşa edileceğini söyledi. Restoran, kafeterya, piknik alanları, bungalov evler bulunan bölgede istihdama önem vereceklerini vurgulayan Vali Memiş, projenin kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini verdi.

ERZURUM Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber Haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Ortalığı karıştıran iddia! Hafter, Libya'daki Türk hedeflerine yönelik en büyük harekatını başlatacak
Ortalığı karıştıran iddia! Hafter, Libya'daki Türk hedeflerine yönelik en büyük harekatını başlatacak
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Hazal Kaya Ebru Şallı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Rusya Bakan Futbol
Şu an buradasınız: ERZURUM Vali Memiş Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 12:21:15. #1.14#
title