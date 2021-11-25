Erzurum'un Aşkale ilçesinde süt işleme tesisi kurulacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Projesi" kapsamında, süt üretim tesisi kurulacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında, KUDAKA'da gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve ajans uzmanları katıldı.

İlçede faaliyet gösteren süt toplama merkezinde ilçede toplanan sütlerin işlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Aşkale'de aynı zamanda farklı ürünler üretilmesi, hayvancılık sektörüyle imalat sektörünün birleştirilmesi hedefleniyor.

Ekonomide daha fazla katma değer sağlanması amacıyla hazırlanan projede planlanan faaliyetlerin tamamlanmasıyla günlük 5 ton süt işleme kapasitesiyle faaliyete başlayacak tesiste, günlük 400 kilogram tereyağı, 250 kilogram beyaz peynir ve 150 kilogram lor peyniri üretilecek.

Başlangıçta 13 kişinin istihdam edilmesi planlanan projenin çarpan etkisi ile sonraki yıllarda da ilçede istihdamı arttırıcı etki yapması düşünülüyor.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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