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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
08.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:02

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun torbası ortalama 86,51 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG33,0036,0033,32HMS
Buğday unu (Torba) KG47,00105,12

86,51HTS
PatatesKG0,901,801,19HTS
İnek sütüKG2,40

2,40 2,40 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA

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