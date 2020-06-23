ERZURUM Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılar
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ERZURUM Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılar

Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılarERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve 150 belediye çalışanı amazon ormanları gibi bugüne kadar baltanın girmediği ormanlık alana girerek temizlik ve budama çalışması yaptı.

23.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:10

Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılar

ERZURUM merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve 150 belediye çalışanı amazon ormanları gibi bugüne kadar baltanın girmediği ormanlık alana girerek temizlik ve budama çalışması yaptı. Başkan Orhan, "Yıllardır el değmeyen Erzurum'un oksijen deposunu temizledik" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yeralan yaklaşık 150 dönüm araziden oluşan çam ormanı merkez Aziziye İlçe Belediyesi tarafından temizlendi. Ellerinde testere ve baltalarla ormanlık alandaki kuruyan dalları kesen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve yaklaşık 200 pesonoli tonlarca çöp topladı. Belediye Başkanı Orhan, yıllarca el değmemiş çam ağaçlarının kuruyan dallarını kestiklerini ve yürüme yolları açtıklarını söyledi. Başkan Orhan, kesilen ağaç parçalarını ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtacaklarını bildirdi. Hafta sonları kalabalık bir ekiple amazon ormanları gibi bugüne kadar el değmemiş ormana girdiklerini ifade eden Başkan Orhan Şunları söyledi:

"Aramızda gönüllülerin de bulunduğu kalabalık bir ekiple buradayız. İlk olarak ağaçların uzuyan ve kuruyan dallarını testerelerle kestik. Sonra bunlarla pirlikte ormanlıktaki pislikleri topladık. Bu ormanlık bölge

Üniveristesi ile Aziziye ilçesinin Dadaşkent semti arasında kalan Erzurum'un da en önemli oksijen deposu. Belki de ağaçlar dikildikte sonra ilk kez biz buraya girdik. Ağaçlar budanmadığı için ormanlık alana girmek imkansızlaşmış. Ağaçları budayarak yürüyüş yolları açtık. Şimdi bu ağaçlar nefes alacak ve dahada gelişecek. Çalışmalarımız önümüzdeki haftada devam edecek. İşimiz bittikten sonra burayı ışıklandırıp, yaşanır bir hale getireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak halkın ormandan faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca kestiğimiz ağaç dallarını da kışın dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtacağız."

Ormandaki 30-40 yıllık ağaçların bakımsızlıktan büyümediğine söyleyen gönüllü Mustafa Tekin ise "Ağaçların dalları iç içe girmiş. Adeta nefes alamıyor. Orman içinde yürümek ise neredeyse imkansız. Çam ormanlarını budayarak nefes almalarını sağladık. Orman şimdi daha güzel olacak" dedi.

Öte yandan ormanlık alanda çalışıp yorulanlar görevliler tarafından dev semaverlerde hazırlanan tavşan kanı çayları limonla içerek yorgunluk giderdi.

ERZURUM Testere ve baltalarla ormanda kuruyan dalları kesip, temizlik yaptılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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