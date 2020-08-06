'Erzurum Su Böreği' Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil ettirildi Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE)'ye yapmış olduğu Civil Peynir, Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Belgelerine, "Erzurum Su Böreği"ni de ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE)'ye yapmış olduğu Civil Peynir, Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Belgelerine, "Erzurum Su Böreği"ni de ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum Ticaret Borsası, 2019 yılı ocak ayında Erzurum Su Böreği için müracaatını yaptı ve Erzurum ili ile özdeşleşmiş bir ürün olarak anılan ancak ünü ülke ve dünyaya yayılan "Erzurum Su Böreği"nin Coğrafi İşaret Belgesini (TPE)'den tescil ettirerek bir hizmete daha imza atmış oldu.

Önceki yıllarda bünyesine katmış olduğu Civil Peynir, Göğermiş Peynir ile Kadayıf Dolmasına ait ürünlere Coğrafi İşaret Belgesini de alarak çalışmalarına devam eden Erzurum Ticaret Borsası "Erzurum Su Böreği" nin de Coğrafi İşaret Belgesini (TPE)'den tescil ettirerek, Erzurum'un markalaşması ve tanıtımı yolunda önemli bir adım daha attı.

Başkan Oral: Tescilli ürünlerimizi artırmalıyız

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye'nin, tarımsal potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti;

"Yöresel ürünlerimizin ilimiz adına tescili için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda İlimize özgü ürünlerin ulusal ve uluslararası platformda tanınması ise en büyük hedefimiz. Geçmiş dönemde Ticaret Borsası olarak Coğrafi İşaret Belgelerini aldığımız Civil Peynir, Gögermiş Peynir ile Kadayıf Dolması ürünlerine Erzurum Su Böreğini de ekleyerek, hem ilimiz adına bir koruma sağladık hem de bu ürünlerin başkaları tarafından sahiplenilmesinin önüne geçmiş bulunduk. Anadolu'nun köklü geçmişinden bize miras kalan bu zenginliğimizin kıymetini bilmek ve bu değerleri muhafaza ederek yeniden ekonomiye kazandırmak bizim için milli bir görev olmalıdır. Son dönemde toplumumuzun da bilinçlenmesiyle, yöresel ürün denildiğinde artık aklımıza coğrafi tescil almış ürünler gelmeye başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilimizde toplam 52 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Erzurum'da, Civil Peynir, Ehram/İhram, Hınıs Fasulyesi, İspir Kuru Fasulyesi, Kadayıf Dolması, Karnavas Dut Pekmezi, Küflü Civil Peynir (Göğermiş Peynir),Oltu Cağ Kebabı, Oltu Taşı, İspir Kaymağı ve son olarak da Erzurum Su Böreği olmak toplam 11 ürünün coğrafi işaret tescili yapılmış durumda. Bu sayı ile ülke genelinde birçok ilin önünde bulunan şehrimizde, coğrafi tescil alacak daha birçok yöresel lezzetin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ülkemizde de tescil edilecek ürünler listesine yüzlerce ürün daha eklemenin mümkün olduğu da bilinen bir gerçektir." - ERZURUM

Kaynak: İHA