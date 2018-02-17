Erzurum Diplomasi Akademisi Programı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile gençlik kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilen Erzurum Diplomasi Akademisi devam ediyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştiren "İslam Dünyası ve Diplomasi Eğitimi" konulu program, ikinci yılında "Güçlü Türkiye etkin dış politika" sloganıyla 250 öğrencinin katılımıyla başladı.

İslam dünyasının jeopolitik, demografik, sosyoekonomik özelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin dış politikası derslerini alan öğrencilere insani diplomasi ve kriz bölgeleri gibi dersler de veriliyor.

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Muhammet Semran Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye bin başvuru geldiğini ancak eleme sonucu 250 öğrenci ile başladıklarını söyledi.

Projede yer alan öğrencilere 5 ülkede saha çalışması yaptırdıklarını belirten Kızılkaya, "Yurt içi ve yurt dışında kurumlarda ziyaretlerde bulunduk. 57 kitap inceleyip 8 bin sayfa Türkçe ve İngilizce makale incelemesi yaptık. Akademimiz başarılı şekilde devam ediyor." dedi.

Akademiye katılan öğrencilerin birtakım çalışmalar yaptığını anlatan Kızılkaya, "Arkadaşlarımızın beş ve onlu gruplar halinde çalışma yaptığı programın beşinci ayındayız. 67 öğrenci ile yolumuza devam ediyoruz. Kitap okumayan ya da sunumlarında başarılı olamayan öğrenciler arasında da elemeler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kızılkaya, akademiye Türkiye'nin birçok ilinden katılım olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu'da ilk defa gerçekleştirilen bir akademik çalışma diyebilirim. Amacımız dünyanın birçok yerine hitap eden ve oraların nabzını tutan bir düşünce kuruluşuna dönüşmek. Bunun ilk adımını da attık. Bunlar öğrenciler için çok verimli çalışmalar oluyor. Yaz aylarında saha çalışmalarımızla pek çok yere ziyaret gerçekleştiriyoruz."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Burak Beldüz de akademide geleceğin diplomatı olmak için kendini yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Her ay verilen 3 kitabı okuyup analizlerini yaparak rapor haline getirdiklerini anlatan Beldüz, "Bu analizler üzerine konuşmalar gerçekleştiriyor, sunumlar yapıyoruz. Burada herkesin bir ülke çalışması var. Ben de Makedonya'nın kültürünü, ekonomisini, hukukunu ve tarihini inceleyip Türkiye ile diplomatik ilişkileri üzerinde incelemeler yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Akademi öğrencilerden Muhammet Yaşar Ercan ise Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu dile getirerek, "Japonya üzerinde çalışıyorum ve bir ülke nasıl incelenir, kimliği nedir bunları araştırmayı öğrendim. Hukuk fakültesine gelirken avukat veya savcı olurum diye düşünüyordum ancak uluslararası arenayı hukuki anlamda okumak gerektiğini fark ettim." değerlendirmesinde bulundu.