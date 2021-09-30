Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırmalar sonucu Aşkale ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları belirlenen kişileri takibe aldı.

İlçede yakalanan iki şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde 36 sikke, 4 haç motifli kolye ucu, 3 yüzük ve 2 metal obje ele geçirildi.

İki zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Umut Meraş Gökhan Töre Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Olaf Scholz Fatih Terim Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:56:30. #1.11#