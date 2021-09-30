Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırmalar sonucu Aşkale ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları belirlenen kişileri takibe aldı.
İlçede yakalanan iki şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde 36 sikke, 4 haç motifli kolye ucu, 3 yüzük ve 2 metal obje ele geçirildi.
İki zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri