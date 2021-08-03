Erzurum'da ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Erzurum'da orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara bir ay boyunca izin verilmeyecek.

Erzurum'da orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara bir ay boyunca izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve tatil nedeniyle oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak, orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle bir ay süreyle yetkililer dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkış yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, belirlenen alanlar ile Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescillenen piknik ve mesire alanlarında piknik yapılırken, mangal semaver ve ateş yakılmasının da yasaklandığı aktarıldı.

Bu süreçte ormanlık alanlar civarında bağ bahçe temizliği amaçlı ateş yakılmasına, çoban ve avcı ateşi yakılmasına, anız yakılmasına ve ormanlarda konaklama yapılmasına da izin verilmeyeceği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerinin kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri bir şekilde ulaştırılması için belediyeler ve camilerin hoparlörlerinde ilan edilmesine, müftülüklerce orman yangınları ve tehlikeleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Denetim, kontrol, adli-idari iş ve işlemlerin ise Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personellerce ve muhtarlıklarca ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu