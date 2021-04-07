Erzurum'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenleme
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Erzurum'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenleme

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

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Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan

açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi günlerde saat 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi günlerde saat 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 05.04.2021 tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 20 yaş altı gençlerden iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanların çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına karar verilmiştir" denildi.

Mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumlar tarafından uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan bu kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacağı ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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