Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14'e kadar düştü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14'e kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araçların camları, kaldırımlar, caddeler buz tuttu.

Erzurum'da dün etkili olan Kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 14 gündüz eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.

İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı" dedi.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü. Erzincan 0 ve Iğdır'da ise 2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.

(Özge Bozo-İHA)

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Erzurum buz kesti, gece eksi 14'ü, gündüz eksi 8'i gördü

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title