Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

08.10.2020 08:42 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:52

Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantısında tüm partilerinin katılımıyla Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına "Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verildi.

Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

ERZİNCAN - Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantısında tüm partilerinin katılımıyla Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına "Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verildi.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğunun altını çizerek; "Ermenistan'ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan'ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir.

Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki! Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Eğer bugün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya'da yeni bir kaos çıkarma çabası içeriyorsa da bu kaostan nemalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir lider ülke olan Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna müsaade etmeyecektir. Terör meselesinde, Kıbrıs meselesinde, Ege meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde haklılığını ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren Türkiye, Güney Kafkasya meselesinde haklılığını ve kararlığını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan'ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Erzincan İl Genel Meclisi olarak; Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyor, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Muharrem İnce Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ajda Pekkan Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Ateş Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 08:51:43. #1.15#
title