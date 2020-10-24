Ertuğrul Sağlam: "Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ertuğrul Sağlam: "Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum"

24.10.2020 22:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:49

- Ertuğrul Sağlam: "Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum" TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek puanını 14'e çıkarırken, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Ertuğrul Sağlam: "Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum"

SAMSUN - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek puanını 14'e çıkarırken, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sahalarında ligin iddialı takımlarından Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum"

Önemli bir dönüm maçından 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "İstanbulspor maçından aldığımız mağlubiyet sonrasında Eskişehirspor maçında aldığımız galibiyet kafamızı kaldırmamızı sağladı. Bugün de uzun yıllardır beraber oynama alışkanlığını olan, 6 haftada 2 gol yemiş Keçiörengücü ile karşılaştık. Zor gol yiyen bir takım ve dirençli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen ilk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı. 2. yarıda 'tempomuzu düşürmezsek rakip oyundan düşecek ve pozisyon bulacağız' diye konuşmuştuk. Nitekim golü bulduk ama akabinde gol yedik. Erken gol yemesek maçın sonundaki senaryo biraz daha erkene gelebilirdi. Ondan sonraki süreçte ataklarımız devam etti. 2-1'den sonra rakibimiz risk aldı. Daha sonraki süreci de çok güzel idare ettik. İyi organize olup, çok gol pozisyonu ürettik. Bunlardan sadece 4 tanesini değerlendirebildik. En azından 4 tanenin üzerine 4 tane daha net pozisyonumuz vardı. Geçen hafta da bunların sinyallerini vermiştik. Artık pozisyon üreten bir takım görünümüne kavuşmaya başladık. Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için. Bu dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Burada ortaya koyduğumuz mücadelenin üstüne koyup, daha güzel işler yapmaya başlayacağız ve o maçı da güzel bir şekilde geçeceğiz" dedi.

Ertuğrul Sağlam: 'Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum'
Ertuğrul Sağlam: 'Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum'
Ertuğrul Sağlam: 'Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum'
Ertuğrul Sağlam: 'Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Seda Sayan
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton İsmail Kartal
Daha Fazla Söz Erkek Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam: "Bu önemli dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 22:49:51. #1.15#
title