Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında
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Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında

KOCAELİ (İHA) – Türkiye'nin en büyük çimento firmalarından Nuh Çimento İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' listesine girmeyi başardı.

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KOCAELİ (İHA) – Türkiye'nin en büyük çimento firmalarından Nuh Çimento İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' listesine girmeyi başardı.

İş ve ekonomi dünyasını önemli yayınlarından Fast Company Dergisinin'nin 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' listesinde, Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız yer aldı.

Dünyanın önde gelen insan kaynakları yazarlarının ve liderlerinin jürilik görevini üstlendiği, 150'ye yakın başvuru yapılan listeye, Ersin Başyıldız adını yazdırdı.

Nuh Çimento Grubu ise sosyal medya hesaplarından, Ersin Başyıldız'ın başarısını duyurdu. Paylaşımda, "Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörümüz Ersin Başyıldız, @fastcompanyturkey dergisi tarafından yayınlanan ve uluslararası bir jüri değerlendirmesi ile sonuçlanan pandemi dönemindeki İK stratejileri ve dijitalleşme çalışmalarının rol oynadığı, "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Seçkin jüri listesi

Jüri üyelerinin arasında London Busiess School'dan Prof. Michael Jacobides, Netflix'ten Bharath Javaraman, The People Shift'den Jamie Getgood, Webb Investment Network'ten Maynard Webb, The Power of Company Culture kitabının yazarı Chris Dyer, Sprint kitabının yazarı Jake Knapp, The Job kitabının yazarı Prof. Ellen Ruppel Shell, The Surprising Science of Meeting kitabının yazarı Prof. Steven Rogelberg gibi önemli isimler yer aldı. Değerlendirme, işe alım ve staj süreçleri, çevik organizaasyon yapısı, eğitim ve gelişim süreçleri ile pandemi stratejileri gibi kriterler üzerinden yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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