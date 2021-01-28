Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular gösteri düzenliyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenliyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenliyor.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

İstifasını istedikleri Paşinyan aleyhinde sloganlar atan protestocular, başsavcılık binasına girmeye çalışırken, bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay