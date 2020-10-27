Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu
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Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu

27.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:36
Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu

Ermenistan 3'üncü defa insani ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü misket bombasıyla vurdu.

Ermenistan 3'üncü defa insani ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü misket bombasıyla vurdu.

Karayusuflu köyünde ikamet eden ve Ermenistan'ın saldırısında oğlu Ehtiram İsmailov'u kaybeden Halil Bahçeliyev, AA muhabirine olay anını anlattı.

Oğlu Ehtiram'ın evinden yaklaşık 500 metre mesafede oturduğunu belirten Bahçeliyev, "Birden gökyüzünden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadan oğlumun evine doğru koştum." dedi.

Bahçeliyev, "Evinin bahçesinde oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım. Gelinim, Ayten İsmailova ve torunum Aysu İsmailova da yaralandı." dedi.

Havada patlayan bombaların köye saçıldığını belirten Baçeliyev, oğlunun düşen bombalar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Gelini Ayten'in durumunun ağır olduğunu belirten Bahçeliyev, Yevlah kentindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Bahçeliyev, oğlunun yanı sıra köydeki 7 yaşındaki Aysu İskenderova ile Aybeniz Ehmedova ve Ofeliya Caferova adındaki kadınların da hayatını kaybettiğini belirtti.

Köye atılan misket bombasıydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirdi.

Haciyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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