Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
30.09.2020 06:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 06:28
Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni ordusu askeri araçlar yok edildi.
Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
BAKÜ - Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni ordusu askeri araçlar yok edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, cephenin Cebrail bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a askeri araçların imha edildiği belirtildi.
Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüyü paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ