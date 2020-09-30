Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
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Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi

30.09.2020 06:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 06:28

Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni ordusu askeri araçlar yok edildi.

Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi

BAKÜ - Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni ordusu askeri araçlar yok edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, cephenin Cebrail bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a askeri araçların imha edildiği belirtildi.

Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüyü paylaştı.

Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi
Ermeni ordusuna ait askeri araçlar yok edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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