Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile başkent Hartum'daki başkanlık sarayında bir araya geldi.

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile başkent Hartum'daki başkanlık sarayında bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre iki lider, Sudan-Eritre ilişkilerinin, iki kardeş halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge meselelerini tartışan Burhan ve Afewerki, bölgeyi ilgilendiren bu konuların, diyalog ve müzakere yoluyla ele alınması temennisini dile getirdi.

Eritre Cumhurbaşkanına, ziyaretinde Dışişleri Bakanı Osman Salih ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yemane Gheabrab eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Gomes Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 05:58:45. #1.16#

title