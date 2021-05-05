Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile başkent Hartum'daki başkanlık sarayında bir araya geldi.

Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile başkent Hartum'daki başkanlık sarayında bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre iki lider, Sudan-Eritre ilişkilerinin, iki kardeş halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge meselelerini tartışan Burhan ve Afewerki, bölgeyi ilgilendiren bu konuların, diyalog ve müzakere yoluyla ele alınması temennisini dile getirdi.

Eritre Cumhurbaşkanına, ziyaretinde Dışişleri Bakanı Osman Salih ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yemane Gheabrab eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem