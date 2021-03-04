Ergani'de esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı
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Ergani'de esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

04.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:32
Ergani'de esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Ağa Karaoğlan tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Ağa Karaoğlan tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Karaoğlan, özellikle her gün yüzlerce vatandaşla bire bir temas halinde olan esnafı, virüsten korumayı amaçladıklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Karaoğlan, "Zor günlerden geçiyoruz. Esnafımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Esnafımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Esnafımız duyarlı ve dikkatli davranıyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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