Ergani'de 6 Haziran'da 4 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak
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Ergani'de 6 Haziran'da 4 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak

Ergani'de 6 Haziran'da 4 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar doğrultusunda 6 Haziran 2021 pazar günü Adnan Menderes, Azizye, Gökiçi ve Morkoyun mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacak.

Ergani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar doğrultusunda 6 Haziran 2021 pazar günü Adnan Menderes, Azizye, Gökiçi ve Morkoyun mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi gerçekleştirilecek.

Buna göre Ergani ilçesinde de Adnan Menderes, Azizye, Gökiçi ve Morkoyun mahallerinde muhtarlık ve aza seçimi yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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