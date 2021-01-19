Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:44
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları ve bölge halkı, bugün sabah erken saatlerden itibaren kayak merkezine akın etti.

Munzur Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 970 metre rakımda bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde, toplam 17 kilometre uzunluğundaki pist ile kayakseverlere hizmet sunuluyor. 'Türkiye'nin en uzun kayak merkezi' olan bölgede yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Düzenlenen kayak il birinciliği müsabakaları ile sezona 'merhaba' denilen kayak merkezine bölge halkı da rağbet gösterdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da ziyaret ettiği kayak merkezinde sporcularla yakından ilgilendi.Vali Makas, "Sezona 'bismillah' diyerek bugün il birinciliği eleme yarışmaları ile başlıyoruz. Bu açılış pandemi kaynaklı biraz soluk halde geçiyor ama kısıtlamalara uymak kaydıyla insanımızı, can Erzincanlımızı, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı Ergan'ımıza bekleyerek, kayakseverleri kayak sporundan yararlandıracağız. O noktada kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Kayak sezonu açıldığı için mutlu olduklarını dile getiren kayak tutkunları ise Erzincanlı milli sporcularla gurur duyduklarını söyledi.


Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikol Paşinyan Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:15:22. #1.15#
title