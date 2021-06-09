Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem

Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erenler Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Erenler Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Erenler Belediyesi, vatandaşların tapu müdürlüklerinde işlemlerini daha kolay gerçekleştirmeleri amacıyla Erenler İlçe Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözülmesi ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla yeni bir işbirliği yapıldı. Yapılan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için atılan adımların devam edeceğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "İki kurum arasında ki işbirliği hem kurumların iş yükünü azaltacak, hem de halkımızın zaman kaybetmeden işlemlerini daha hızlı bir şekilde çözmesini sağlayacak. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İlçe Tapu Müdürü Tevfik Adıcan ise, "Vermiş olduğu destekler için Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAKARYA

Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem
Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Sarp Akkaya Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:38:01. #1.16#

title