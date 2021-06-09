Erenler'de tapu işlerinde yeni dönem

Erenler Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Erenler Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Erenler Belediyesi, vatandaşların tapu müdürlüklerinde işlemlerini daha kolay gerçekleştirmeleri amacıyla Erenler İlçe Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözülmesi ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla yeni bir işbirliği yapıldı. Yapılan protokole göre iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için atılan adımların devam edeceğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "İki kurum arasında ki işbirliği hem kurumların iş yükünü azaltacak, hem de halkımızın zaman kaybetmeden işlemlerini daha hızlı bir şekilde çözmesini sağlayacak. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İlçe Tapu Müdürü Tevfik Adıcan ise, "Vermiş olduğu destekler için Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı