Ereğli'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Ereğli'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Ereğli'de pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar yeri esnafı tezgahlarını açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar yeri esnafı tezgahlarını açtı.

Pazar yerlerinin girişlerinde zabıta ekipleri tarafından maske, eldiven ile dezenfektan dağıtımı gerçekleştirirken, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler de vatandaşları sosyal mesafelere uymaları konusunda uyardı.

Ereğli Pazarcılar Odası Başkanı Fehmi Taşkın, ilçe merkezinin yanı sıra Müftü, Kepez ve Kadıtarlası mahallelerinde de pazar kurulduğunu belirterek, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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