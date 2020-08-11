Ereğli'de berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetleme Konya'nın Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek iş yerlerinde korona virüse karşı uygulanması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerinin sağlığını tehdit edecek unsurları en aza indirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimize titizlikle devam ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz zor günler geçiriyor. Zorluk pandemi ile bağlı olarak gelişen Covid-19 rahatsızlığının su üzerine çıkmasıyla kaynaklanıyor, özellikle belirtelim. Ereğlimiz Covid-19 salgınının ilk algılandığı günden bu yana en riskli ve en sığ günlerini yaşıyor. O nedenle esnaflarımızdan ve hemşehrilerimizden Covid-19 tedbirlerine azami suretle uymalarını rica ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA