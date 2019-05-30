Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Kaynak: AA
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