Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...

Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...

Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"

Kaynak: AA
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