Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."

Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.