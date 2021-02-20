Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."
20.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:38
Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.
Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan