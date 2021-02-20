Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."
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Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."

20.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.

Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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