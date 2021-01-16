Erdoğan: "Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."
16.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:17
Erdoğan: "Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu