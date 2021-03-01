Erdoğan: "Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve tamamen kaldırılmasında da aynı başarıyı...
01.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:36
Erdoğan: "Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve tamamen kaldırılmasında da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
Erdoğan: "Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve tamamen kaldırılmasında da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay