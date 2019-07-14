Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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