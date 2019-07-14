Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz.

Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et