Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
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Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...

Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

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Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve... - Haberler
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