Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...

Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.