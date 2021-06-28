Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat...
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Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat...

Erdoğan: 'Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır.

Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat... - Haberler
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