Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat...
Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır.
Erdoğan: "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal