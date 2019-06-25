Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı.
AK Parti'li Ömer Çelik, ?partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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