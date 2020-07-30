Erdek'te 8 kök kenevir ele geçirildi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek'te kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem yaptı.
30.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:48
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek'te kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem yaptı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kenevir ele geçirildi. E.E.'nin, yasa dışı ekim yaptığı bölgede gerçekleştirilen kontrollerde 8 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği ve 1 pala ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, E.E. hakkında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA