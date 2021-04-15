Erciş'te 6 yaşındaki öğrencinin sergisi hayalini Kaymakam Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi

Van'ın Erciş ilçesinde, Ercişli Emrah İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Sena Berber'in resim sergisi hayalini Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde, Ercişli Emrah İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Sena Berber'in resim sergisi hayalini Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi.

Belgesellerde ve gezilerde gördüğü manzaraların resimlerini çizen 6 yaşındaki Berber, telefonla görüştüğü Mehmetbeyoğlu'ndan resim sergisi açmak için destek istedi.

Minik öğrencinin talebini kabul eden Mehmetbeyoğlu, okulda Berber'in çizdiği resimlerden oluşan serginin açılmasını sağladı.

Berber'in ailesi ve öğretmenleriyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, resim çizme becerisinin gelişmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün sunacağı katkılar konusunda toplantı yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta kendisine ulaşan Sena'nın resim sanatına olan merakından bahsettiğini anlatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Kızımızın gösterdiği yüksek performans, fotoğraf hafızasının güçlü olması ve bu yeteneğini sanatla birleştirmesi bizi çok mutlu etti. Bugün Ercişli Emrah İlkokulu'nda Sena kızımızın ilk kişisel sergisini açtık. Bu sergiyi birlikte açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kızımızın ailesi ve öğretmenleriyle öğretmenleri yaptığımız toplantı verimli oldu. Kızımızın yeteneğinin daha da geliştirebilmesi için gereken destekler verilecek."

Berber ise resim çizmeyi çok sevdiğini belirterek, serginin açılmasını sağlayan Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca