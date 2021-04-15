Erciş'te 6 yaşındaki öğrencinin sergisi hayalini Kaymakam Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciş'te 6 yaşındaki öğrencinin sergisi hayalini Kaymakam Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Erciş'te 6 yaşındaki öğrencinin sergisi hayalini Kaymakam Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi

Van'ın Erciş ilçesinde, Ercişli Emrah İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Sena Berber'in resim sergisi hayalini Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde, Ercişli Emrah İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Sena Berber'in resim sergisi hayalini Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi.

Belgesellerde ve gezilerde gördüğü manzaraların resimlerini çizen 6 yaşındaki Berber, telefonla görüştüğü Mehmetbeyoğlu'ndan resim sergisi açmak için destek istedi.

Minik öğrencinin talebini kabul eden Mehmetbeyoğlu, okulda Berber'in çizdiği resimlerden oluşan serginin açılmasını sağladı.

Berber'in ailesi ve öğretmenleriyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, resim çizme becerisinin gelişmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün sunacağı katkılar konusunda toplantı yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta kendisine ulaşan Sena'nın resim sanatına olan merakından bahsettiğini anlatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Kızımızın gösterdiği yüksek performans, fotoğraf hafızasının güçlü olması ve bu yeteneğini sanatla birleştirmesi bizi çok mutlu etti. Bugün Ercişli Emrah İlkokulu'nda Sena kızımızın ilk kişisel sergisini açtık. Bu sergiyi birlikte açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kızımızın ailesi ve öğretmenleriyle öğretmenleri yaptığımız toplantı verimli oldu. Kızımızın yeteneğinin daha da geliştirebilmesi için gereken destekler verilecek."

Berber ise resim çizmeyi çok sevdiğini belirterek, serginin açılmasını sağlayan Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erciş'te 6 yaşındaki öğrencinin sergisi hayalini Kaymakam Mehmetbeyoğlu gerçekleştirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:58:52. #1.14#

title