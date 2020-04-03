EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Güncel

EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Peki EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkileri nelerdir?

03.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:41
EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?

Yaptığı açıklamalarla enerji tüketimi uygulamaları kuralların belirleyen EPDK, elektrik faturası düzenlemeleri ile gündeme geldi. Vatandaşların merak konusu haline gelen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hakkında, EPDK nedir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir gibi sorular soruldu.

EPDK NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

KURUMUN YAPISI

Kurumun teşkilatı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU

Kurum, görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) vasıtasıyla kullanmaktadır. Kurumun temsil ve karar organı Kurul'dur. Kurul'un ilk üyeleri, 02/11/2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmıştır. Atanan üyelerin 19/11/2001 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu önünde yemin etmesiyle Kurul göreve başlamıştır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirmektedir.

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıldır. Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesindeki yasakları ihlal ettiği veya 4628 sayılı Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul Başkanı ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan üyeliklere bir ay içinde atama yapılır. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Kurul, haftada en az bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilir.

Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve kararları toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla alır. Kurul'un idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul Kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun bazı maddelerinde Kurul'a çeşitli görev ve yetkiler verilmiştir. Ayrıca Kurul'un görev ve yetkileri toplu bir şekilde 4628 sayılı Kanunun 5, 5/A, 5/B ve 5/C maddelerinde yer almaktadır.

BAŞKANLIK

Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışması, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyon ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. Başkan, Kurul Kararlarının gereğinin yerine getirilmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkanlık tarafından Kurum personeline verilen yetkiler hariç olmak üzere, Kurumun tüm kararları Kurul tarafından alınır. Kurul, uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirebilir veya yetkilendirebilir.

İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda Başkanın görevlerini ve yetkilerini üstlenir.

Başkana, Kurum Başkanlığına ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul Kararıyla iki başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Başkanlığın görev ve yetkileri, 4628 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin sekizinci fıkrasında tanımlanmıştır.

EPDK HİZMET BİRİMLERİ

Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 18/05/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

4628 sayılı Kanunda tanımlandığı üzere Kurum hizmet birimleri şunlardır:

a) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı

b) Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

c) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı

d) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı

e) Tarifeler Dairesi Başkanlığı

f) Denetim Dairesi Başkanlığı

g) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

h) Hukuk Dairesi Başkanlığı

i) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

j) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

k)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

m) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü

n) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Kurum

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu (2001)

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001)

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005)

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013) ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte ve yetkileri kullanmaktadır.

Söz konusu Kanunlar ile elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmaktadır.

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