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Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti

Seyahat sitesi Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok seyahat eden kişiler 26-33 yaşındaki erkekler oldu.

Seyahat sitesi Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok seyahat eden kişiler 26-33 yaşındaki erkekler oldu.

Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok tercih edilen tatil bölgeleri Antalya, Muğla ve İzmir olurken, bu illeri Aydın ve Balıkesir takip etti.

Araştırmaya göre, ortalama 2,5 gün tatil yapılırken, bu yaz 26-33 yaşındakilerin daha çok seyahat ettiği ve bu kişiler arasında da erkeklerin öne çıktığı belirlendi.

Bu yazın en pahalı bileti 79 bin 45 TL oldu

Enuygun'un yaptığı yaz analizine göre, bu yaz uçak biletinde ortalama sepet fiyatı 727 TL, otobüs biletinde ise 288 TL oldu.

Bu yazın en pahalı uçak bileti ise 79 bin 45 TL (tek kişi) ile İstanbul-Guangzhou Baiyun uçuşu olarak belirlendi. Analize göre, 2021 yazında en ucuz uçak bileti 80 TL, en ucuz otobüs bileti ise 10 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl yurt dışı uçuşların geçen yıla göre tüm satışlara oranla iki kat arttığını belirleyen analiz, en çok tercih edilen destinasyonların ise Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Sırbistan olduğunu belirledi.

Enuygun yaz seyahat analizine göre, uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Trabzon ve Bodrum oldu.

1 Temmuz-1 Eylül'de en çok otobüs bileti sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için satıldı. Bu illeri Kayseri, Muğla, Bursa, Hatay ve Gaziantep takip etti.

Tüm yaz döneminde en çok uçak bileti satılan günler Kurban Bayramı tatili tarihlerine denk geldi. 1 Temmuz'da yasakların kalkması, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birleşmesiyle otobüs bileti satışları temmuzda haziran ayına göre yüzde 150 arttı.

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uçakla tercih ettiği rota Sabiha Gökçen-Antalya, Sabiha Gökçen-Milas ve Sabiha Gökçen-Dalaman, otobüsle gidilen şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin oldu.

Otobüs bileti satışları temmuz ve ağustosta yükselişe geçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Bu haziran ayında uçak bileti satışları mayısa oranla yüzde 77 artış gösterdi, otobüs bileti satışları ise temmuz ve ağustos ayında yükselişe geçti. Temmuz ayında hazirana göre yüzde 150, ağustosta ise hazirana göre yüzde 88'lik bir artış söz konusu. Bir süredir ara verdiğimiz seyahatlerimizi bu yaz gerçekleştirmeye başladık. Önümüzdeki dönem için beklentimiz oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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