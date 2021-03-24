Ensar-ı Çınar geleneği Eyüpsultan'da yaşatılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede evlerinde tek yaşayan asırlık çınarlara her fırsatta ziyaretler gerçekleştiriyor, Eyüpsultan'da yalnız olmadıklarını hatırlatıyor.

Ensar-ı Çınar projesi kapsamında Sosyal Ekonomik Destek Birimi (SED) tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle 65 yaş üstü 28 aileye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretler sırasında SED Birimi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara Başkan Deniz Köken'in selamını ileterek hediyeler verdiler.

Ensar-ı Çınar Projesi nedir

Tek yaşayan yaşlılarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen belediye personeli, talep ve ihtiyaçları not alıyor. Proje kapsamında yaşlılar her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bununla birlikte ihtiyaçlar da karşılanıyor. Yaşlılara proje dahilinde evde bakım hizmeti de sunuluyor. Her 15 günde bir telefonla aranan yaşlıların kontrolü sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı