Enişteleri tarafından bıçaklandıkları iddia edilen 2 kardeş ağır yaralandı
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Enişteleri tarafından bıçaklandıkları iddia edilen 2 kardeş ağır yaralandı

22.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:55
Enişteleri tarafından bıçaklandıkları iddia edilen 2 kardeş ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde enişteleri tarafından bıçaklandıkları iddia edilen iki kardeş tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde enişteleri tarafından bıçaklandıkları iddia edilen iki kardeş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Melih Caddesi'nde ikamet eden H.S. ve kardeşi A.S. ile husumetli oldukları öne sürülen enişteleri Ö.S. arasında tartışma çıktı.

Büyüyen ve sokağa taşan kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen Ö.S, iki kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan Ö.S. ile beraberindeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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