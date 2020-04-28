Enis Arıkan: Bacaklarım tutmuyor Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan Enis Arıkan, dün yürüyüşe çıktı. Arıkan, bacaklarının tutmadığını söyledi

Enis Arıkan, yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı: "Bugün o kadar depresif uyandım ki, dedim ki 'yürüyüşe çıkacağım' evde nefes alamadım. ve bacağım tutmuyor...

'Sokakta yürümek başkaymış'

Evde ileri geri yürüyorduk ama sokakta yürümek başka bir şeymiş. Çok acayip, böyle kalça çıkığı olmuşuz gibi... Demek ki hep yatmaktan..."