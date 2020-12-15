Engin Altay kimdir, kaç yaşında? Milletvekili Engin Altay nereli? Engin Altay meclis konuşmasında ne dedi?
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Engin Altay kimdir, kaç yaşında? Milletvekili Engin Altay nereli? Engin Altay meclis konuşmasında ne dedi?

15.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:45
Engin Altay kimdir, kaç yaşında? Milletvekili Engin Altay nereli? Engin Altay meclis konuşmasında ne dedi?

14 Aralık tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında yaşananlar sonrası gündeme gelen Engin Altay hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Engin Altay kimdir, kaç yaşında?

Meclisteki konuşmalarıyla gündeme gelen Engin Altay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ENGİN ALTAY KİMDİR?

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili. Görevini 26 Haziran 2013 tarihinden beri sürdüren Altay, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir.

Engin Altay 15 Aralık 1963 tarihinde Sinop'un Erfelek ilçesinde Kazım ve Nazile Altay çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erfelek'te tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Yüksek Okulundan mezun oldu.

Güvenlik soruşturması nedeniyle 4 yıl göreve başlatılmadı ve yargı kararıyla öğretmen oldu. Sivas ve Sinop illerinin değişik ilçelerinde öğretmenlik yaptı. İki yıl Eğitim Yöneticiliği yaptı. Bir yıl Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2002 Türkiye genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ön seçimlerine katılabilmek için mesleğinden istifa etti. Seçimlerde ilk defa CHP Sinop milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. TBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolar arası dostluk grup başkanlığını 4 yıl sürdürdü. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010–2012 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

26 Haziran 2013 tarihinde CHP Grup Başkanvekilliği görevine seçildi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ENGİN ALTAY NE DEDİ?

Engin Altay'ın "Millet aç, milletin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek" sözleri mecliste gündeme oturdu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:45:31. #1.14#
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