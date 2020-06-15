Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı
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Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı

Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı Korona virüs(covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı.

15.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:11

Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı

İSTANBUL - Korona virüs(covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, eğitime yeniden başladı. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen Engelliler Sarayı'nda 10 sınıfta ders veriliyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kontrollü eğitim-öğretim ile 15 Haziran'da yeniden açıldı. 3 ay boyunca kapalı durumdaki Engelliler Sarayı'nın açılmasıyla birlikte uzun süredir evde kalan engelliler, sınıflarına koştu. Arkadaşlarına ve eğitmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan kursiyerler, kendileri için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen atölyelerde eğitimlerine başladı.

"Yüzde 50 kapasite ile çalışmalarımız başlamış oldu"

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Pacci ise "kardeşlerimizde diğer vatandaşlarımız gibi yaklaşık 3 aydır evlerindeydiler. Özellikle bu süreçte hem psikolojik olarak, hem online olarak desteklerimizi evlerden de olsa sürdürdük. Ancak bu gün halk eğitim merkezlerinin açılmasıyla birlikte bizde bu gün engelliler sarayımızdaki. Sosyal ve fiziki rehabilitasyonlarımızı ilk defa başlattık. Burada tabi bir takım tedbirleri göz ardı etmedik. Özellikle servislerle evden alıyoruz çocukları bu esnada çocuklarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Eğer ateşi 38 derecenin üzerindeyse zaten servise almadan onları direk en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Sağlık problemi olmayan arkadaşlarımızı da gene sosyal ve fiziki mesafelere dikkat ederek servislerimizle alıp buraya kadar getiriyoruz. Sarayımızda da her türlü dezenfeksiyon işlemi zaten öncesinde yapılmıştı. bu gün itibarı ile de yüzde 50 kapasite ile çalışmalarımız başlamış oldu" dedi.

"Pandemiden dolayı baya bir ara vermiştik"

Bağcılar Belediyesi spor kulübü antrenörü Ömer Cantay, "Pandemiden dolayı baya bir ara vermiştik. 3 ay gibi. Önümüzde hem oyunlar, hem Avrupa şampiyonası vardı. Ama tabi ki umutsuzluğa düşmedik. Evde sporcularımla bizim koşu bantlarımız var onlarla çalıştık. eksiğimiz var. Şu anda hem sahada hem kondisyon ağırlık olarak engelliler sarayında başladık. İnşallah kısa sürede aşacağız. Tekrar toparlayacağız" dedi.

Engelliler sarayı eğitime yeniden başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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