Engelli müzisyen, Bodrum sokaklarına renk katıyor
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Engelli müzisyen, Bodrum sokaklarına renk katıyor

20.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:18
Engelli müzisyen, Bodrum sokaklarına renk katıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak müzisyenliği yapan Tuncay Çalgıcılar, 8 yıl önce iki ayağını kaybetmesine rağmen yaşama azmini ve neşesini hiç yitirmiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak müzisyenliği yapan Tuncay Çalgıcılar, 8 yıl önce iki ayağını kaybetmesine rağmen yaşama azmini ve neşesini hiç yitirmiyor.

İzmir'de yaşamını sürdüren beş çocuk babası 55 yaşındaki Çalgıcılar, 9 yaşında babasından öğrendiği kemanla farklı şehirlerde müzisyenlik yaptı.

Yaklaşık sekiz yıl önce çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bacakları diz altından kesilen Çalgıcılar, yaşadığı zorlu süreci ailesinin desteğiyle atlattı.

Çalgıcılar, her yıl geldiği Bodrum'da da vatandaşların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri eğlendiriyor.

Bodrum'da ihtiyaç sahiplerinin kaldığı otele belediyenin desteğiyle yerleşen Çalgıcılar, her gün tekerlekli sandalyesiyle sokak sokak geziyor.

Kazandığı parayı ailesine gönderen Çalgıcılar, kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bu halime de şükrediyorum"

Çalgıcılar, AA muhabirine, çocuk yaşta babasının keman çalmayı öğretmesinin avantajını yaşadığını söyledi.

Engelli kalınca kemanına daha çok sarıldığını aktaran Çalgıcılar, ailesinin rahatı ve huzuru için mücadele verdiğini dile getirdi.

Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadığını, işini severek yaptığını belirten Çalgıcılar, şöyle konuştu:

"İnsan öleceğini biliyor ama iki ayağını kaybedebileceği aklının ucuna bile gelmiyor. Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Bu halime de şükrediyorum. Ailemi hiçbir şeye değişmem. Kuru soğan, ekmek yiyeyim ama sevenlerim yanımda olsun istiyorum. Benim için en büyük mutluluk bu. Hayatım boyunca mesleğim gereği hep gurbet hayatı yaşadım. Bodrum ve Antalya'da çok müzisyenlik yaptım. Hep ekmek mücadelesi verdim. Şeker hastalığı beni eritti. İnsan başına ne geleceğini bilemiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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