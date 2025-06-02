Enflasyon farkı memur maaş zammını nasıl etkileyecek? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA

Memur maaşlarına Temmuz ayında yansıtılacak zamda enflasyon farkı kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Toplu sözleşme artışına ek olarak uygulanacak bu fark, maaş tutarlarını doğrudan etkileyebilir. Peki, enflasyon farkı hangi tarihte netleşecek? Zam hesaplamasında hangi ekonomik veriler esas alınacak? Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı yeni verilere çevrildi. İşte, merak edilen o detaylar…

ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞ ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?

Temmuz ayı yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Zam hesaplamasında ise enflasyon farkı belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Enflasyon farkı memur maaş zammını nasıl etkileyecek

Mevcut toplu sözleşmeye göre memurlara yılın ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak gerçekleşen enflasyon bu oranı aşarsa, aradaki fark da maaşlara ek olarak yansıtılacak. Böylece memurlar hem toplu sözleşme zammını hem de enflasyon farkını birlikte alacak.

Ocak ayından itibaren açıklanan veriler, enflasyon farkının yüksek olabileceğine işaret ediyor. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon oranlarının da açıklanmasının ardından, Temmuz 2025'te maaşlara uygulanacak toplam zam oranı netlik kazanacak.

NASIL HESAPLANIR?

Örneğin, 2025'in ilk 6 ayı için toplu sözleşmede öngörülen zam oranı %6'dır.

Eğer bu dönemde gerçekleşen enflasyon %15 çıkarsa, aradaki %9 fark enflasyon farkı olarak eklenir.

Böylece Temmuz 2025 zammı:

%6 (toplu sözleşme zammı) + %9 (enflasyon farkı) = %15 toplam zam olur.

Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon farkının net rakamı, Haziran ayı enflasyon verisi açıklandıktan sonra kesinleşir. Bu veriler, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025'te duyurulacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı kesin zam oranı da belirlenmiş olacak.