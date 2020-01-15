15.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA