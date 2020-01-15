Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır.
15.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA