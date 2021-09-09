Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı
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Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı

Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; Yeşilhisar ilçesinde 5 adet haberleşme, enerji ve nakil kablosu çalınması olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; Yeşilhisar ilçesinde 5 adet haberleşme, enerji ve nakil kablosu çalınması olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erdemli ve Gülbayır ile İncesu ilçesi Subaşı Mahallelerinde 5 adet haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu, şüpheliler D.Ö. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasıyla jandarma bölgesinde 5 faili meçhul 'Haberleşme, Enerji ve Nakil Kablosu Hırsızlık' olayı aydınlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı
Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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