Endonezya Meclisinden, başkentin taşınmasına onay - Haberler
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Endonezya Meclisinden, başkentin taşınmasına onay

Endonezya Meclisinden, başkentin taşınmasına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın taşınmasına yönelik yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın taşınmasına yönelik yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın, Borneo adasının Endonezya'ya ait kısmı olan Kalimantan'a taşınmasına ilişkin yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Endonezya Meclis Başkanı Puan Maharani yaptığı açıklamada, Endonezya Meclisinin, ülkenin başkentinin Kalimantan'a taşınmasını öngören yasa tasarısını onayladığını söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, kararın ülkenin gelişimi öngörülerek alındığını belirtti.

İlk olarak 2019 yılında düşünülmüştü

Endonezya'nın başkentinin değişmesi fikri, hükümet tarafından ilk olarak 2019 yılının Nisan ayında duyurulmuştu. Yeni başkentteki inşaat projelerinin ise 2020 yılının Ağustos ayında başlaması planlanmış ancak hükümet Covid-19 salgını nedeniyle bekleme kararı almıştı.

Endonezya'nın 10 milyondan fazla nüfuslu başkenti Jakarta ülkenin ekonomi merkezi olmaya devam edecek. - JAKARTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yasa Tasarısı, Kalimantan, Endonezya, Jakarta, Politika, Haber

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