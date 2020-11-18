Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
18.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:46
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,024956-0,08Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024956
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071546
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020003
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017172
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072140
|-3,59
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,044124
|-3,12
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027779
|-3,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,078306
|-2,94
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022717
|-2,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025066
|-1,92
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,014630
|-1,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,076088
|-1,69
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019370
|-1,59
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028861
|-1,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032662
|-1,65
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022735
|-1,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038634
|-1,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,054993
|-1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026928
|-1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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