Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,024956-0,08Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024956 -0,08 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071546 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020003 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017172 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072140 -3,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,044124 -3,12 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027779 -3,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,078306 -2,94 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022717 -2,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025066 -1,92 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014630 -1,77 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,076088 -1,69 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019370 -1,59 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028861 -1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032662 -1,65 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022735 -1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038634 -1,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,054993 -1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026928 -1,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak