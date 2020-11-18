Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:46
Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,024956-0,08Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,024956-0,08
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,071546-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020003-0,96
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017172-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,072140-3,59
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,044124-3,12
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,027779-3,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,078306-2,94
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022717-2,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025066-1,92
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,014630-1,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,076088-1,69
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019370-1,59
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,028861-1,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,032662-1,65
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,022735-1,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,038634-1,59
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,054993-1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026928-1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor
Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak
Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Haydar Akar Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan İdil Fırat Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Lance Stroll Sergio Perez Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Kasım Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 14:55:30. #1.14#
title