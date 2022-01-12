Emrah Kayalıoğlu kimdir? Emrah Kayalıoğlu görevi ne?

Galatasaray Eray Sözen'in görevinden ayrılmasının ardından yeni iletişim müdürü ve medya sorumlusunu buldu. Emrah Kayalıoğlu ile anlaşma sağlandı. Peki, Emrah Kayalıoğlu kimdir?

EMRAH KAYALIOĞLU KİMDİR?

Tevfik Fikret, 1973 yılında İlkokulunda eğitimine başlayan Emrah Kayalıoğlu, lise eğitimini t. Gerog Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulunda tamamladı.

Emrah Kayalıoğlu, Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi alanında ihtisasını1991'de ekonomi ihtisasını bitirdi.

Emrah Kayalıoğlu:

Cumhuriyet Gazetesi'nde haftalık spor ekindeçeviri ve haberler,

Söz Yeni Yüzyıl Gazetesinde Spor servisinde muhabir, editör, yazar ve müdür yardımcılığı görevi

A Milli Futbol Takımı'nın medya direktörü,

Dünya Kupası, Eurobasket, Basketball World Cup gibi organizasyonlarda reklam danışmanlığı görevi

NTV Spor Express'in kuruluşu ve genel yayın yönetmenliği

NTV Spor kanalı haber direktörlüğü

NTV Spor sosyal medya direktörlüğü,

N NTV Radyo'da çeşitli programlarda yorumculuk,

ve daha birçok görevi yerine getirdi.

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