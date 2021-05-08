Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı
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Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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